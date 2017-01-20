 FB TV’de yeni çalışma – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’de yeni çalışma

    FB TV’de yeni çalışma
    Spor kulüpleri arasında TV'ye yatırım yapan ilk takım olan F.Bahçe, yeni çalışmalar yapıyor. Sarı-lacivertliler, 'nin geliştirilmesi için dünyanın en gelişmiş sistemlerini kullanmayı planlıyor. Bu konuda Almanlar ile temasa geçen Fenerbahçe'nin gerekli bütçeyi de sağladığı belirtiliyor.

    YÜRÜYEN KÖŞK MÜZEDE
    Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, geçtiğimiz kasım ayı içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmiş ve kendisine 'Yürüyen Köşk' maketi hediye etmişti. Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Yürüyen Köşk, dün Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi'ne konuldu.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FB TV’de yeni çalışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.