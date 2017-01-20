FB TV’de yeni çalışma
Spor kulüpleri arasında TV'ye yatırım yapan ilk takım olan F.Bahçe, yeni çalışmalar yapıyor. Sarı-lacivertliler, FB TV'nin geliştirilmesi için dünyanın en gelişmiş sistemlerini kullanmayı planlıyor. Bu konuda Almanlar ile temasa geçen Fenerbahçe'nin gerekli bütçeyi de sağladığı belirtiliyor.
YÜRÜYEN KÖŞK MÜZEDE
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, geçtiğimiz kasım ayı içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmiş ve kendisine 'Yürüyen Köşk' maketi hediye etmişti. Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Yürüyen Köşk, dün Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi'ne konuldu.
YÜRÜYEN KÖŞK MÜZEDE
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, geçtiğimiz kasım ayı içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmiş ve kendisine 'Yürüyen Köşk' maketi hediye etmişti. Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Yürüyen Köşk, dün Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi'ne konuldu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
FB TV’de yeni çalışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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