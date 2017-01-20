En zengin F.Bahçe
Sarı-lacivertli takım, Deloitte’un 2015-16 sezonu ‘Futbol Para Ligi’nde 157.7 milyon euro geliriyle Galatasaray’ı geride bırakarak ‘en çok gelir elde eden Türk takımı’ oldu
Ekonomik danışmanlık şirketi Deloitte'un 2015-16 sezonu 'Futbol Para Ligi' raporu açıklandı. Dünyadaki tüm futbol kulüplerinin mali durumunun değerlendirildiği rapora göre Fenerbahçe, 157.7 milyon euro ile en çok gelir elde eden kulüpler listesinde 25'inci sırada yer aldı ve 'En Zengin Türk kulübü' oldu. Geçen seneyi 21'inci sırada tamamlayan Galatasaray bu yıl 155.9 milyon euro geliriyle Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı oldu. Araştırmada İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid'i ilk kez geride bırakarak 689 milyon euro ile en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.
MANU, REAL MADRİD'İ GEÇTİ
Son yıllarda eski günlerini aratan United'ın başarısında, Premier Lig'in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı. Barcelona, 620.2 milyon euroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer alırken, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid 620.1 milyon euro gelirle 3'üncü oldu.
MANU, REAL MADRİD'İ GEÇTİ
Son yıllarda eski günlerini aratan United'ın başarısında, Premier Lig'in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı. Barcelona, 620.2 milyon euroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer alırken, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid 620.1 milyon euro gelirle 3'üncü oldu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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