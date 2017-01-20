En zengin F.Bahçe

Sarı-lacivertli takım, Deloitte’un 2015-16 sezonu ‘Futbol Para Ligi’nde 157.7 milyon euro geliriyle Galatasaray’ı geride bırakarak ‘en çok gelir elde eden Türk takımı’ oldu

Ekonomik danışmanlık şirketi Deloitte'un 2015-16 sezonu 'Futbol Para Ligi' raporu açıklandı. Dünyadaki tüm futbol kulüplerinin mali durumunun değerlendirildiği rapora göre Fenerbahçe, 157.7 milyon euro ile en çok gelir elde eden kulüpler listesinde 25'inci sırada yer aldı ve 'En Zengin Türk kulübü' oldu. Geçen seneyi 21'inci sırada tamamlayan Galatasaray bu yıl 155.9 milyon euro geliriyle Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı oldu. Araştırmada İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid'i ilk kez geride bırakarak 689 milyon euro ile en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.



MANU, REAL MADRİD'İ GEÇTİ

Son yıllarda eski günlerini aratan United'ın başarısında, Premier Lig'in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı. Barcelona, 620.2 milyon euroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer alırken, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid 620.1 milyon euro gelirle 3'üncü oldu.