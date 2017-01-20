20 milyon euroya alamazsınız
Fenerbahçe taraftarlarının önceki akşamdan bu yana en çok konuştuğu isimlerden biri Yiğithan Güveli oldu.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, futboluyla büyük beğeni topladı. 1.94'lük dev stoper, performansıyla teknik direktör Advocaat'ın da gözüne girdi. Yiğithan'ın Kjaer ve Skrtel gibi oyuncularla antrenman yapmasının büyük şans olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Birkaç yıl sonra 20 milyon euro verseniz bu oyuncuyu alamazsınız. İnanılmaz bir fiziği ve oyun zekasına sahip. F.Bahçe uzun yıllar bu oyuncudan faydalanacaktır" dedi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
20 milyon euroya alamazsınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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