 20 milyon euroya alamazsınız – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    20 milyon euroya alamazsınız

    20 milyon euroya alamazsınız

    Fenerbahçe taraftarlarının önceki akşamdan bu yana en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

    Sarı-lacivertlilerin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, futboluyla büyük beğeni topladı. 1.94'lük dev stoper, performansıyla teknik direktör Advocaat'ın da gözüne girdi. Yiğithan'ın Kjaer ve Skrtel gibi oyuncularla antrenman yapmasının büyük şans olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Birkaç yıl sonra 20 milyon euro verseniz bu oyuncuyu alamazsınız. İnanılmaz bir fiziği ve oyun zekasına sahip. F.Bahçe uzun yıllar bu oyuncudan faydalanacaktır" dedi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    20 milyon euroya alamazsınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.