20 milyon euroya alamazsınız

Fenerbahçe taraftarlarının önceki akşamdan bu yana en çok konuştuğu isimlerden biri Yiğithan Güveli oldu.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, futboluyla büyük beğeni topladı. 1.94'lük dev stoper, performansıyla teknik direktör Advocaat'ın da gözüne girdi. Yiğithan'ın Kjaer ve Skrtel gibi oyuncularla antrenman yapmasının büyük şans olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Birkaç yıl sonra 20 milyon euro verseniz bu oyuncuyu alamazsınız. İnanılmaz bir fiziği ve oyun zekasına sahip. F.Bahçe uzun yıllar bu oyuncudan faydalanacaktır" dedi.