 UEFA’da değişiklik – Fotomaç – 19 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    UEFA’da değişiklik

    Advocaat, Avrupa Ligi kadrosunda yapılacak 3 değişiklik için yönetime raporunu verdi. Son 32 turunda oynanacak Krasnodar maçı için ligin ilk yarısında adı listede yer almayan Fernandao ve Aatıf dahil edildi. 3. ismin de yapılacak 10 numara transferine belli olacağı bildirildi. Çıkarılanlar ise Emenike, Wiel ve Miroslav Stoch.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA’da değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.