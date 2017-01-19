UEFA’da değişiklik
Advocaat, Avrupa Ligi kadrosunda yapılacak 3 değişiklik için yönetime raporunu verdi. Son 32 turunda oynanacak Krasnodar maçı için ligin ilk yarısında adı listede yer almayan Fernandao ve Aatıf dahil edildi. 3. ismin de yapılacak 10 numara transferine belli olacağı bildirildi. Çıkarılanlar ise Emenike, Wiel ve Miroslav Stoch.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
UEFA’da değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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