UEFA’da değişiklik

Advocaat, Avrupa Ligi kadrosunda yapılacak 3 değişiklik için yönetime raporunu verdi. Son 32 turunda oynanacak Krasnodar maçı için ligin ilk yarısında adı listede yer almayan Fernandao ve Aatıf dahil edildi. 3. ismin de yapılacak 10 numara transferine belli olacağı bildirildi. Çıkarılanlar ise Emenike, Wiel ve Miroslav Stoch.