 Terim’den randevu – Fotomaç – 19 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Terim’den randevu

    Terim’den randevu
    Türk Milli Takım'da oynama isteğini hem yönetime hem de Fatih Terim'e ileten 'ya Terim'den haber geldi. Tecrübeli teknik adamın, Brezilyalı futbolcuya gelecek hafta için randevu verdiği belirtilirken, yapılacak görüşmeye göre sürpriz bir gelişmenin yaşanabileceği dile getirildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim’den randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.