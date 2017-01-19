Sydorchuk işi ciddi
Ukrayna basınına konuşan Karavaiev, “Fenerbahçe’nin ciddi bir şekilde Sydorchuk’la ilgilendiğini biliyorum. Çok iyi bir futbolcu... Orta sahaya önemli katkı sağlayabilir” dedi
Fenerbahçe'nin devre arasında Zorya'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Oleksandr Karavaiev, Ukrayna basınına verdiği röportajda sarı-lacivertli kulübün Dinamo Kiev'de forma giyen Sergiy Sydorchuk ile ilgilendiğini açıkladı. Ukrayna'nın üst düzey futbolculara sahip olduğunu, Türk kulüplerinin de maddi olarak iyi imkanlar sunduğunu belirten Karavaiev, "Fenerbahçe'nin ciddi şekilde Sydorchuk'la da ilgilendiğini biliyorum. Çok iyi bir futbolcu, orta sahaya güç katar. Gelmesi sürpriz olmaz" dedi. Karavaiev, F.Bahçe'ye alıştığını da belirtip, "Benim için ne gerekiyorsa yaptılar. Araba bile tahsis ettiler. Organizasyon olarak her şey üst seviyede" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY UYARISI!..
Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına 'aşık' olduklarını da vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Eğer bir maç kaybedersek, özellikle bir derbi, dışarıya çıkmaktan ziyade evde oturmamız daha iyi olur dendi. Onların takımları için ölümü bile göze aldıkları söylendi" şeklinde konuştu.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Sydorchuk'un Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Oyuncu ile Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan ilgilenen takımlar da var. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor ancak başkanı bırakmak istemiyor. Gelirse yararlı olacaktır. İyi ve kaliteli bir oyuncu" dedi. Ercan ayrıca Emenike'yi Rusya'dan 1-2 kulübe önerdiklerini de söyledi. Orta sahanın ortasında görev yapan Sergiy Sydorchuk, Dinamo Kiev'de bu sezon 23 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, 16 kez giydiği Ukrayna Milli Takımı formasıyla 2 kez fileleri havalandırdı.
DİCK TAKIM OLGUSUNA İNANIYOR
Zorya'daki hocası Yuri Vernydub ile Dick Advocaat'ı da kıyaslayan Karavaiev, "Yuri herkesle tek tek ilgilenir. Herkesin anlattıklarını anlamasını ister. Dick Advocaat ise takım olgusuna inanıyor. Çok tecrübeli bir hoca" dedi.
TÜRKİYE'DE HAYAT NORMAL
Karavaiev, ülkemize yönelik saldırılarla ilgili bir endişesi olup olmadığı sorusuna, "Dünyada da birçok saldırı oluyor. Buna Batı Avrupa da dahil. Bizde de durum farklı değil. Türkiye'de şu anda hayat normal" yanıtını verdi.
GALATASARAY UYARISI!..
Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına 'aşık' olduklarını da vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Eğer bir maç kaybedersek, özellikle bir derbi, dışarıya çıkmaktan ziyade evde oturmamız daha iyi olur dendi. Onların takımları için ölümü bile göze aldıkları söylendi" şeklinde konuştu.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Sydorchuk'un Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Oyuncu ile Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan ilgilenen takımlar da var. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor ancak başkanı bırakmak istemiyor. Gelirse yararlı olacaktır. İyi ve kaliteli bir oyuncu" dedi. Ercan ayrıca Emenike'yi Rusya'dan 1-2 kulübe önerdiklerini de söyledi. Orta sahanın ortasında görev yapan Sergiy Sydorchuk, Dinamo Kiev'de bu sezon 23 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, 16 kez giydiği Ukrayna Milli Takımı formasıyla 2 kez fileleri havalandırdı.
DİCK TAKIM OLGUSUNA İNANIYOR
Zorya'daki hocası Yuri Vernydub ile Dick Advocaat'ı da kıyaslayan Karavaiev, "Yuri herkesle tek tek ilgilenir. Herkesin anlattıklarını anlamasını ister. Dick Advocaat ise takım olgusuna inanıyor. Çok tecrübeli bir hoca" dedi.
TÜRKİYE'DE HAYAT NORMAL
Karavaiev, ülkemize yönelik saldırılarla ilgili bir endişesi olup olmadığı sorusuna, "Dünyada da birçok saldırı oluyor. Buna Batı Avrupa da dahil. Bizde de durum farklı değil. Türkiye'de şu anda hayat normal" yanıtını verdi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Sydorchuk işi ciddi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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