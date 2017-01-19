 Sorun imza parası! – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Sorun imza parası!

    Sorun imza parası!

    ’e iki takımın talip olduğu öğrenilirken, başkan Yıldırım’ın ‘İmza parasını getirmeden gidemez’ dediği belirtildi.

    Gözden çıkarılan Gregory menajeri aracılığıyla kulüp arayışını sürdürüyor. Hollandalı sağ beke iki takımdan teklif olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin transfere henüz onay vermediği iddia edildi. Nedeni ise tecrübeli oyuncuya sezon başında ödenen 2 milyon euro imza parası... Başkan Aziz Yıldırım'ın "İmza parasını getirmeden bir yere gidemez" dediği, tekliflerin de bu yüzden bekletildiği belirtiliyor. A Bola gazetesi, Sporting Lizbon'un van der Wiel'i kiralamak için 800 bin euro önerdiğini yazmıştı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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