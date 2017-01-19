Sorun imza parası!
Van der Wiel’e iki takımın talip olduğu öğrenilirken, başkan Yıldırım’ın ‘İmza parasını getirmeden gidemez’ dediği belirtildi.
Gözden çıkarılan Gregory van der Wiel menajeri aracılığıyla kulüp arayışını sürdürüyor. Hollandalı sağ beke iki takımdan teklif olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin transfere henüz onay vermediği iddia edildi. Nedeni ise tecrübeli oyuncuya sezon başında ödenen 2 milyon euro imza parası... Başkan Aziz Yıldırım'ın "İmza parasını getirmeden bir yere gidemez" dediği, tekliflerin de bu yüzden bekletildiği belirtiliyor. A Bola gazetesi, Sporting Lizbon'un van der Wiel'i kiralamak için 800 bin euro önerdiğini yazmıştı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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