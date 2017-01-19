 Obra ‘dalya’ diyor – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Obra ‘dalya’ diyor

    Obra ‘dalya’ diyor

    Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında Avrupa Ligi’nde bu akşam 100. maçına çıkacak. Kanarya, Sırp teknik adam yönetimindeki bu maçlarda 69 galibiyet alırken, 30 mağlubiyet yaşadı.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak. Ülker Sports Arena'da saat 20.30'da başlayacak maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 7 yenilgi alırken, kendisi ile aynı performansı sergileyen Yunan ekibinin averajla bir basamak gerisinde 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Atina'da yapılan maçı Panathinaikos 81-70'lik skorla kazanmıştı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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