Obra ‘dalya’ diyor
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında Avrupa Ligi’nde bu akşam 100. maçına çıkacak. Kanarya, Sırp teknik adam yönetimindeki bu maçlarda 69 galibiyet alırken, 30 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak. Ülker Sports Arena'da saat 20.30'da başlayacak maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 7 yenilgi alırken, kendisi ile aynı performansı sergileyen Yunan ekibinin averajla bir basamak gerisinde 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Atina'da yapılan maçı Panathinaikos 81-70'lik skorla kazanmıştı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Obra ‘dalya’ diyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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