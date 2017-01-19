''Keyif aldım''
İstikrarsız performansı ve disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılan Emanuel Emenike, Instagram hesabında veda niteliğinde bir mesaj yayınladı. Nijeryalı forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlardan bir görüntü paylaşarak; 'keyif aldım' yazdı. Emenike'nin adı son olarak Sparta Prag ile anılmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Rus ve Ukrayna ekipleri ile de temasları sürdürdüğü belirtiliyor.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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