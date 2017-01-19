 ''Keyif aldım'' – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Keyif aldım''

    ''Keyif aldım''
    İstikrarsız performansı ve disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılan Emanuel , Instagram hesabında veda niteliğinde bir mesaj yayınladı. Nijeryalı forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlardan bir görüntü paylaşarak; 'keyif aldım' yazdı. Emenike'nin adı son olarak Sparta Prag ile anılmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Rus ve Ukrayna ekipleri ile de temasları sürdürdüğü belirtiliyor.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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