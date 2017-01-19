 Fenerbahçe’ye Fransız darbesi – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe’ye Fransız darbesi

    Fenerbahçe’ye Fransız darbesi
    Fıba Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, 9. hafta maçında konuk olduğu Fransız BLMA karşısında 2. yenilgisini aldı: 56-58. Bu gruptaki bir diğer ekibimiz Mersin BB ise, seyircisi önünde ağırladığı Rusya'nın D.Kursk takımına 84-70 mağlup oldu.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
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