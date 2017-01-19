Fenerbahçe’ye Fransız darbesi
Fıba Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, 9. hafta maçında konuk olduğu Fransız BLMA karşısında 2. yenilgisini aldı: 56-58. Bu gruptaki bir diğer ekibimiz Mersin BB ise, seyircisi önünde ağırladığı Rusya'nın D.Kursk takımına 84-70 mağlup oldu.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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