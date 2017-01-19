Fenerbahçe’ye Fransız darbesi

Fıba Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, 9. hafta maçında konuk olduğu Fransız BLMA karşısında 2. yenilgisini aldı: 56-58. Bu gruptaki bir diğer ekibimiz Mersin BB ise, seyircisi önünde ağırladığı Rusya'nın D.Kursk takımına 84-70 mağlup oldu.