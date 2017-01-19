 F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    F.Bahçe'den 'a misilleme

    F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme

    İki ezeli rakip arasındaki transfer savaşında sarı-lacivertliler yeni bir cephe açtı ve ’ın ilgilendiği ’e kancayı taktı.

    ile arasında Samuel Eto'o ile başlayıp Mehmet Ekici ile devam eden transfer savaşı giderek ilginç bir hal alıyor.

    Sarı-lacivertli ekibin, bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği Jackson Martinez için Guangzhou Kulübü'yle temas kurduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin Çin ekibinin Asbaşkanı Yongzhuo Liu ile görüştüğü ve kulübünden astronomik ücret alan Kolombiyalı golcüyü kiralamak istediğini ilettiği öğrenildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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