Dick’e lisans şoku!

HOLLANDA Futbol Federasyonu, Dick Advocaat ile Ronald Koeman'a 3 yıl içinde seminerlere katılıp 15 puan toplamalarını, aksi halde lisanslarının iptal edileceğini bildirdi. Advocaat karara tepki göstererek, "Takım çalıştırırken bunu nasıl yapabilirim! En ufak bir mantığı yok. Orta çağda mı yaşıyoruz?" dedi.