"Bu işin arkasında Beşiktaş mı var?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği maçının ardından oyuncularının tebriği hak ettiğini söyledi

Yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadıklarını söyleyen Advocaat, "Bugün oyuncularım performanslarıyla tebriği hak ettiler. Özellikle bazı oyuncularım bugünkü performanslarıyla teknik heyete Fenerbahçe'de kalmak istediklerini gösterdi. Genel anlamda 2-2'lik sonuç bizim için iyi" dedi.

"PENALTI TAMAM AMA KIRMIZI KART OLMAMALIYDI"

Penaltı pozisyonunda kırmızı kartın ağır olduğunu belirten Advocaat, "Penaltı pozisyonuna penaltı diyebilirim ama kırmızı kart olmaması gerekirdi. Hakem aynı anda iki ceza kesti. Biz böyle pozisyonlarda sarı kart verildiğini gördük. Ama bugün bize kırmızı kart verildi" şeklinde konuştu.

"ARKASINDA BEŞİKTAŞ MI VAR, BİLMİYORUM"

Orta saha transferi sorulan tecrübeli hoca, "Sosa dışında çok fazla isim okuyorum ben de. 14 gün içinde birini alacağız. Oyuncuların bize gelmesi sadece bizim istememize bağlı değil kendi isteklerine de bağlı. Mehmet Ekici ise ilgilendiğimiz bir oyuncu ve onun için teklifimizi yaptık. İyi bir teklif yaptık. Oyuncunun da sözleşmesinin bitmesine 4 ay kalmış ama kulüp teklifi kabul etmedi. 4 ay sonra sözleşmesi bitecek oyuncuya 2 Milyon Euro teklif gelmesine ben olsam çok sevinirdim ama Trabzonspor bunu kabul etmedi. Bunun nedenini anlamıyorum arkasında Beşiktaş mı var, ne var bilmiyorum" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'İ YENECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçı sorulan Advocaat, "Başakşehir'e çok fazla saygı duyuyorum, kimse onların bu kadar uzun süre gideceklerini zannetmiyordu ama iyi işler yaptılar. Sakat oyuncularımızın fazla olmasına rağmen Başakşehir'i yenecek gücümüz var" dedi.