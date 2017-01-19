 ‘Bekle ve gör’ taktiği – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    ‘Bekle ve gör’ taktiği

    ‘Bekle ve gör’ taktiği
    Mehmet Ekici transferinde yönetim beklemeye geçti. Tecrübeli oyuncunun avukatı ile bir görüşme yapıldığı öğrenilirken, son çare olarak imzaların şimdi atılıp, transfer için sezon sonunun beklenmesi gündemde... Trabzonspor, Ekici'yi kadro dışı bırakmıştı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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