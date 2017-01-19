‘Bekle ve gör’ taktiği

Mehmet Ekici transferinde yönetim beklemeye geçti. Tecrübeli oyuncunun avukatı ile bir görüşme yapıldığı öğrenilirken, son çare olarak imzaların şimdi atılıp, transfer için sezon sonunun beklenmesi gündemde... Trabzonspor, Ekici'yi kadro dışı bırakmıştı.