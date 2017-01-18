 Yıldırım’a 45 gün ceza – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Yıldırım’a 45 gün ceza

    Yıldırım’a 45 gün ceza

    , Başkanı 'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi.

    'den yapılan açıklamada, Yıldırım'ın kulüp internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı cezalandırdığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübe de 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

    YENİDEN PFDK'YA!
    ayrıca Adana maçı sonrası MHK ve TFF hakkındaki "sportmenliğe aykırı" açıklamaları ve "hakemlere hakaret ve tehdit" suçlamasıyla 'ya sevk edildi. Yönetici Ali Yıldırım da "hakeme hakaret ve tehdit"den aynı işleme tabi tutuldu. Kulübü'nün ise taraftarının çirkin tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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