Yıldırım’a 45 gün ceza
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Yıldırım'ın kulüp internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı cezalandırdığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübe de 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
YENİDEN PFDK'YA!
Aziz Yıldırım ayrıca Adana maçı sonrası MHK ve TFF hakkındaki "sportmenliğe aykırı" açıklamaları ve "hakemlere hakaret ve tehdit" suçlamasıyla PFDK'ya sevk edildi. Yönetici Ali Yıldırım da "hakeme hakaret ve tehdit"den aynı işleme tabi tutuldu. Fenerbahçe Kulübü'nün ise taraftarının çirkin tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
YENİDEN PFDK'YA!
Aziz Yıldırım ayrıca Adana maçı sonrası MHK ve TFF hakkındaki "sportmenliğe aykırı" açıklamaları ve "hakemlere hakaret ve tehdit" suçlamasıyla PFDK'ya sevk edildi. Yönetici Ali Yıldırım da "hakeme hakaret ve tehdit"den aynı işleme tabi tutuldu. Fenerbahçe Kulübü'nün ise taraftarının çirkin tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Yıldırım’a 45 gün ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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