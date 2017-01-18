Wiel balıkçılığa başladı!
Ne gitmek ne kalmak isteyen, ne de sahaya çıktığında formanın hakkını veren Van der Wiel, balık tutmaya başladı. Hollandalı oyuncu, instagram'da boğazda balık tutarken çektiği fotoğrafı paylaşarak "Ah İstanbul" notunu düştü. Taraftarlar, yönetimin uygun bir teklif gelmesi halinde göndermek istediği sağ bekin paylaşımının altına eleştiri dolu ifadeler yazdılar. Sarı-lacivertliler, "balık tutma form tut" sözleriyle Hollandalıyı eleştirdi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Wiel balıkçılığa başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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