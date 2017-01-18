 Wiel balıkçılığa başladı! – Fotomaç – 18 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Wiel balıkçılığa başladı!

    Wiel balıkçılığa başladı!
    Ne gitmek ne kalmak isteyen, ne de sahaya çıktığında formanın hakkını veren , balık tutmaya başladı. Hollandalı oyuncu, instagram'da boğazda balık tutarken çektiği fotoğrafı paylaşarak "Ah İstanbul" notunu düştü. Taraftarlar, yönetimin uygun bir teklif gelmesi halinde göndermek istediği sağ bekin paylaşımının altına eleştiri dolu ifadeler yazdılar. Sarı-lacivertliler, "balık tutma form tut" sözleriyle Hollandalıyı eleştirdi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wiel balıkçılığa başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.