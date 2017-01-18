 Şampiyon Fenerbahçe – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Şampiyon

    Şampiyon Fenerbahçe

    Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar ’in finalinde ’ı yenerek üst üste 2. toplamda ise 3. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Eda Erdem MVP seçildi.

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar 'in final maçında , 'ı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. TVF tarihinde 17'ncisi düzenlenen kupanın final maçında, VakıfBank'ı set vermeden 3-0 mağlup eden sarı- lacivertli ekip, üst üste 2., toplamda ise 3. kez bu organizasyonda adını zirveye yazdırdı.

    ÖDÜLLERİ TOPLADI
    Kadınlar Kupa Voley organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Eda Erdem Dündar, ödülünü Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı. "Vestel Venus Maçın Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe'den Dicle Nur Babat'ın oldu.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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