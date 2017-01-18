Şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Kupa Voley’in finalinde VakıfBank’ı yenerek üst üste 2. toplamda ise 3. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Eda Erdem MVP seçildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Kupa Voley'in final maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. TVF tarihinde 17'ncisi düzenlenen kupanın final maçında, VakıfBank'ı set vermeden 3-0 mağlup eden sarı- lacivertli ekip, üst üste 2., toplamda ise 3. kez bu organizasyonda adını zirveye yazdırdı.
ÖDÜLLERİ TOPLADI
Kadınlar Kupa Voley organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Eda Erdem Dündar, ödülünü Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı. "Vestel Venus Maçın Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe'den Dicle Nur Babat'ın oldu.
ÖDÜLLERİ TOPLADI
Kadınlar Kupa Voley organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Eda Erdem Dündar, ödülünü Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı. "Vestel Venus Maçın Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe'den Dicle Nur Babat'ın oldu.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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