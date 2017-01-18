''RvP'yi hazır istiyorum''
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, rahatsızlanan dedesini ziyaret için Hollanda'ya giden ve bu nedenle bir süre takımdan ayrı kalan Robin van Persie'nin tam kapasite ile hazır hale gelmesi için antrenör Fatih Yıldız'a talimat verdi.
ÖZEL PROGRAM VERİLDİ
Kaçırdığı idmanlar nedeniyle geriye giden ve Adana maçında son 12 dakikada oyuna dahil olan RvP'ye özel idman programı dahilinde ince ince yüklemeler yapılıyor. Van Persie istenilen seviyeye ulaşırsa, Başakşehir maçında ilk 11'de sahada olacak.
ÖZEL PROGRAM VERİLDİ
Kaçırdığı idmanlar nedeniyle geriye giden ve Adana maçında son 12 dakikada oyuna dahil olan RvP'ye özel idman programı dahilinde ince ince yüklemeler yapılıyor. Van Persie istenilen seviyeye ulaşırsa, Başakşehir maçında ilk 11'de sahada olacak.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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