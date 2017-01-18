 ''RvP'yi hazır istiyorum'' – Fotomaç – 18 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''RvP'yi hazır istiyorum''

    ''RvP'yi hazır istiyorum''
    Teknik Direktörü , rahatsızlanan dedesini ziyaret için Hollanda'ya giden ve bu nedenle bir süre takımdan ayrı kalan Robin van Persie'nin tam kapasite ile hazır hale gelmesi için antrenör Fatih Yıldız'a talimat verdi.

    ÖZEL PROGRAM VERİLDİ
    Kaçırdığı idmanlar nedeniyle geriye giden ve Adana maçında son 12 dakikada oyuna dahil olan RvP'ye özel idman programı dahilinde ince ince yüklemeler yapılıyor. Van Persie istenilen seviyeye ulaşırsa, Başakşehir maçında ilk 11'de sahada olacak.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''RvP'yi hazır istiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.