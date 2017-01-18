Islıklanmasının ardından tribünlere el kol işaretleri yaparak karşılık veren Aatıf, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi. Faslı orta saha, "O an ne yapacağımı şaşırdım. Takıma faydalı olmak istemiştim ama olmadı. Herkesten özür dilerim" diye konuştu.