Omurgamız çöktü
“Şen, Topal, Kjaer ve Sow’un yokluğunda omurgamız gitti” diyen Demirel, ummadıkları bir sonuç aldıklarını itiraf etti; beklentiyi karşılayamadıkları için de özeleştiri yaptı.
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, 2-2 biten Adanaspor karşılaşmasının ardından öz eleştiri yaparak beklentileri karşılayamadıklarını dile getirdi. Beraberliğin hiç hesap etmedikleri bir sonuç olduğunun altını çizen tecrübeli file bekçisi, "Bu karşılaşmaya banko 3 puan gözüyle bakıyorduk. Ancak kendi sahamızda 2 puan kaybettik. Bizim için çok sürpriz oldu. Moraller alt üst... Hocamız da çok üzgün; bunu her haliyle belli ediyor" ifadelerini kullandı. Volkan , eksik oyuncuların çok olduğunu da belirtip, teknik direktör Advocaat'a destek verdi: "Volkan Şen, Kjaer sakat; Sow yok. Mehmet Topal da sakatlanıp çıkınca topu önde tutup adam eksiltecek oyuncumuz kalmadı. Omurgamız gitti. Advocaat da haklı, ne yapsın?"
KAZANIRSAK YENİDEN BAŞLAR
Kaptan, bu hafta oynayacakları Başakşehir karşılaşmasına çok değişik duygularla çıkacaklarını da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Bu maç rakibin gücü nedeniyle zaten çok zor bir maç olacak. Eksiklerimiz bu mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Ancak kazanmaktan başka çaremiz de yok. Sahada her şeyimizle mücadele edeceğiz. En önemli virajımıza giriyoruz desek yeridir. Kaybedersek her şey biter; ama kazanırsak yeniden başlarız."
Emre BOL
KAZANIRSAK YENİDEN BAŞLAR
Kaptan, bu hafta oynayacakları Başakşehir karşılaşmasına çok değişik duygularla çıkacaklarını da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Bu maç rakibin gücü nedeniyle zaten çok zor bir maç olacak. Eksiklerimiz bu mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Ancak kazanmaktan başka çaremiz de yok. Sahada her şeyimizle mücadele edeceğiz. En önemli virajımıza giriyoruz desek yeridir. Kaybedersek her şey biter; ama kazanırsak yeniden başlarız."
Emre BOL
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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