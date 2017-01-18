 Obra’nın dalya heyecanı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Obra’nın dalya heyecanı

    Obra’nın dalya heyecanı
    Erkek basketbol takımı başantrenörü , 'nde yarın oynanacak sınavında sarı-lacivertli takımla 100. sınavını verecek. Ligin en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Obradovic'in 99 maçta 69 galibiyeti var.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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