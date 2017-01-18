Moussa Sow’dan Kayra’ya müjde
Fenerbahçe'nin yıldızı Moussa Sow, genetik hastalıkla mücadele eden ve en büyük arzusu kendisini görmek olan küçük Kayra'ya müjdeyi verdi.
Sosyal medya hesabından hayranına seslenen golcü, "Genç Kayra mesajını aldım, Afrika Kupası dönüşten sonra hayalin gerçek olacak ve görüşeceğiz inşallah kardeşim" diye yazdı. Kayra, 16 bin kişide bir görülen 'Prader Willi Sendromu' ile mücadele ediyor.
Not: PWS, zeka geriliği, duygulanım bozukluğu, kaslarda güç kaybı ve gevşeklik, kısa boyla beraber obezitenin gözlendiği bir hastalıktır.
Not: PWS, zeka geriliği, duygulanım bozukluğu, kaslarda güç kaybı ve gevşeklik, kısa boyla beraber obezitenin gözlendiği bir hastalıktır.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Moussa Sow’dan Kayra’ya müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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