Moussa Sow’dan Kayra’ya müjde

Fenerbahçe'nin yıldızı Moussa Sow, genetik hastalıkla mücadele eden ve en büyük arzusu kendisini görmek olan küçük Kayra'ya müjdeyi verdi.

Sosyal medya hesabından hayranına seslenen golcü, "Genç Kayra mesajını aldım, Afrika Kupası dönüşten sonra hayalin gerçek olacak ve görüşeceğiz inşallah kardeşim" diye yazdı. Kayra, 16 bin kişide bir görülen 'Prader Willi Sendromu' ile mücadele ediyor.



Not: PWS, zeka geriliği, duygulanım bozukluğu, kaslarda güç kaybı ve gevşeklik, kısa boyla beraber obezitenin gözlendiği bir hastalıktır.