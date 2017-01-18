 Josef’e ülkesinden transfer teklifi var – Fotomaç – 18 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Josef’e ülkesinden transfer teklifi var

    Josef’e ülkesinden transfer teklifi var
    Brezilya Ligi ekiplerinden takımının, 'den 'ya teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. O Tempo'nun haberine göre; 27 yaşındaki sambacı, sarı-lacivertli takımdan ayrılığa sıcak bakıyor. Avrupa'da daha önce Porto forması giyen Josef, geçen sezonun başında 8 milyon euro serbest kalma bedeli ile Sao Paulo'dan transfer edilmişti.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Josef’e ülkesinden transfer teklifi var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.