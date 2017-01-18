İlgi beni korkuttu!
Karavaiev, Adana maçında yaşadığı heyecanı Ukrayna basınına anlattı: “Taraftarlar çok sıcakkanlı davrandı. Bu sevgi gösterileri beni biraz korkutsa da adrenalin iyidir”
Yeni transfer Karavaiev, Adanaspor maçının ardından Ukrayna basınına konuştu. Karşılaşma öncesi yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Isınmaya çıktığımızda tribündeki taraftarların ismimi haykırıp bana doğru koşmaları beni çok mutlu etti. Sonrasında tribüne doğru gittim. Taraftarlar sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar, elleriyle sevgi gösterilerinde bulundular. Bu beni biraz korkutsa da biraz adrenalin iyidir. Türkler takımlarını desteklemede ciddi bir kültüre sahip" dedi. Karavaiev hocasının kendisine nasıl moral verdiğini, "Bana 'Çık ve neler yapabildiğini göster. Sana güveniyorum' dedi" sözleriyle açıkladı.
HEPSİ ÇOK PROFESYONEL
Ukraynalı, takımda çok iyi karşılandığını bir kez daha yineleyip "Herkesin bana 'Hoş geldin' demesi olağanüstüydü. Fenerbahçe'deki bütün futbolcular oldukça profesyoneller. Özellikle Skrtel ve Neustadter çok yardımcı oluyor. Jeremain Lens de bana karşı çok iyi" dedi.
HEPSİ ÇOK PROFESYONEL
Ukraynalı, takımda çok iyi karşılandığını bir kez daha yineleyip "Herkesin bana 'Hoş geldin' demesi olağanüstüydü. Fenerbahçe'deki bütün futbolcular oldukça profesyoneller. Özellikle Skrtel ve Neustadter çok yardımcı oluyor. Jeremain Lens de bana karşı çok iyi" dedi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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