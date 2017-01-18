 İlgi beni korkuttu! – Fotomaç – 18 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İlgi beni korkuttu!

    İlgi beni korkuttu!

    , Adana maçında yaşadığı heyecanı Ukrayna basınına anlattı: “Taraftarlar çok sıcakkanlı davrandı. Bu sevgi gösterileri beni biraz korkutsa da adrenalin iyidir”

    Yeni transfer Karavaiev, Adanaspor maçının ardından Ukrayna basınına konuştu. Karşılaşma öncesi yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Isınmaya çıktığımızda tribündeki taraftarların ismimi haykırıp bana doğru koşmaları beni çok mutlu etti. Sonrasında tribüne doğru gittim. Taraftarlar sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar, elleriyle sevgi gösterilerinde bulundular. Bu beni biraz korkutsa da biraz adrenalin iyidir. Türkler takımlarını desteklemede ciddi bir kültüre sahip" dedi. hocasının kendisine nasıl moral verdiğini, "Bana 'Çık ve neler yapabildiğini göster. Sana güveniyorum' dedi" sözleriyle açıkladı.

    HEPSİ ÇOK PROFESYONEL
    Ukraynalı, takımda çok iyi karşılandığını bir kez daha yineleyip "Herkesin bana 'Hoş geldin' demesi olağanüstüydü. 'deki bütün futbolcular oldukça profesyoneller. Özellikle Skrtel ve Neustadter çok yardımcı oluyor. Jeremain Lens de bana karşı çok iyi" dedi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlgi beni korkuttu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.