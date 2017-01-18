 Günübirlik gidip gelecek – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Günübirlik gidip gelecek

    Günübirlik gidip gelecek

    Sarı-lacivertli takım deplasmanda oynayacağı maçı için Ankara'ya günübirlik gidecek.

    Sabah saatlerinde başkente hareket eden , karşılaşmanın ardından hemen İstanbul'a dönüp ligde yapacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına start verecek.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Fenerbahçe, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesislerimizde dün yaptığı antrenmanla tamamladı. 1 saat 20 dakika süren antrenman, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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