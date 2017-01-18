Günübirlik gidip gelecek
Sarı-lacivertli takım deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya günübirlik gidecek.
Sabah saatlerinde başkente hareket eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından hemen İstanbul'a dönüp ligde yapacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına start verecek.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesislerimizde dün yaptığı antrenmanla tamamladı. 1 saat 20 dakika süren antrenman, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesislerimizde dün yaptığı antrenmanla tamamladı. 1 saat 20 dakika süren antrenman, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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