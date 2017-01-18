 Filede rakip Hapoel Mate – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Filede rakip Hapoel Mate

    Filede rakip Hapoel Mate
    F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında bugün İsrail'in Hapoel Mate Akko takımıyla karşılaşacak. Burhan Felek'te oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak. İsrail'deki ilk maçı 3-0 kazanan F.Bahçe, 2. maçı da kazanıp adını 8'li finale yazdırmak istiyor.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:19
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