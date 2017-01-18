 Fenerbahçe'nin, Panathinaikos'u ağırlıyor – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'nin, Panathinaikos'u ağırlıyor

    Fenerbahçe'nin, Panathinaikos'u ağırlıyor

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak.

    Ülker Sports Arena'da saat 20.30'da başlayacak maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    Geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 7 yenilgisi bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olsa da, averajla Yunan ekibinin bir basamak gerisinde 6. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atina'da yapılan maçı ev sahibi ekip 81-70'lik skorla kazanmıştı.

    Bu arada, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında Avrupa Ligi'nde yarın 100. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Sırp teknik adam yönetimindeki bu maçlarda 69 galibiyet aldı, 30 kez mağlup oldu.

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:04
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