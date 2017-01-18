Fenerbahçe'nin, Panathinaikos'u ağırlıyor
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak.
Geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 7 yenilgisi bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olsa da, averajla Yunan ekibinin bir basamak gerisinde 6. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atina'da yapılan maçı ev sahibi ekip 81-70'lik skorla kazanmıştı.
Bu arada, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında Avrupa Ligi'nde yarın 100. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Sırp teknik adam yönetimindeki bu maçlarda 69 galibiyet aldı, 30 kez mağlup oldu.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:04
- Quaresma özür diledi
Toplam 5
Yorum
bjk yıldık artık bundan.gol hariç herşeyi atıyo....
- Son samuray Lukas Podolski
Toplam 5
Yorum
GALATASARAY Lukas Podolski satılırsa takım çöker
- Caceres geliyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR SADECE PARA KAZANMAK İÇİN GELEN TAKIMA HİÇ BİRŞEY VERMEYECEK FUTBOLCU PROFİLİ VAR BU ADAMDA
Fenerbahçe'nin, Panathinaikos'u ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.