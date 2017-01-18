 ‘Fenerbahçe soyuluyor’ – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    ‘Fenerbahçe soyuluyor’

    ‘Fenerbahçe soyuluyor’
    F.Bahçe Kongre üyesi , yönetimi eleştirdi. Arslan, " gidecek ya da gitmeyecek ama bu sistemden vazgeçilecek. Benim verdiğim parayı sen olur olmaz transferlere harcıyorsun. Yıldırım'ın bu işi yaparken samimi değil. F.Bahçe soyuluyor" dedi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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