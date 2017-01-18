‘Fenerbahçe de devrede’
G.Saray’ın transferini yalanladığı Harold Preciado için Kolombiya basınından bu kez de Fenerbahçe iddiası geldi. Kanarya’nın Cali ekibiyle anlaştığı yazıldı.
Kolombiya ekibi Deportivo Cali'de oynayan 22 yaşındaki golcü Harold Preciado'nun adı kısa süre önce G.Saray'la birlikte anılmış ancak sarı-kırmızılı yöneticiler dedikoduları yalanlamıştı. 1.82'lik yıldız bu kez de Fenerbahçe ile ilişkilendirildi. Hatta daha da ileri gidilip, "Fenerbahçe transferi bitirdi" iddiaları ortaya atıldı. İddia El Pais gazetesinden geldi. Haberde, sarı-lacivertli takımın bu transfer için 5 milyon dolar'dan fazla bir bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
KONUŞMAK İSTEMİYOR
23 Karşılaşmada 15 golü olan Preciado'nun bu transfer hakkında konuşmak istemediği ancak ona yakın kaynakların aktardığına göre, Fenerbahçe ile anlaşılmasından ötürü oyuncunun oldukça mutlu olduğu ifade edildi.
'TÜRKİYE'YE GİDER MİYİM, TANRI BİLİR'
Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili bir şey bilmediğini söyleyen Preciado, "Başkanla görüşeceğiz. Türkiye'ye gider miyim, Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım" dedi.
KONUŞMAK İSTEMİYOR
23 Karşılaşmada 15 golü olan Preciado'nun bu transfer hakkında konuşmak istemediği ancak ona yakın kaynakların aktardığına göre, Fenerbahçe ile anlaşılmasından ötürü oyuncunun oldukça mutlu olduğu ifade edildi.
'TÜRKİYE'YE GİDER MİYİM, TANRI BİLİR'
Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili bir şey bilmediğini söyleyen Preciado, "Başkanla görüşeceğiz. Türkiye'ye gider miyim, Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım" dedi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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