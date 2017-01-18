 ‘Fenerbahçe de devrede’ – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    de devrede’

    ‘Fenerbahçe de devrede’

    G.Saray’ın transferini yalanladığı için Kolombiya basınından bu kez de iddiası geldi. Kanarya’nın Cali ekibiyle anlaştığı yazıldı.

    Kolombiya ekibi Deportivo Cali'de oynayan 22 yaşındaki golcü Harold Preciado'nun adı kısa süre önce G.Saray'la birlikte anılmış ancak sarı-kırmızılı yöneticiler dedikoduları yalanlamıştı. 1.82'lik yıldız bu kez de Fenerbahçe ile ilişkilendirildi. Hatta daha da ileri gidilip, "Fenerbahçe transferi bitirdi" iddiaları ortaya atıldı. İddia El Pais gazetesinden geldi. Haberde, sarı-lacivertli takımın bu transfer için 5 milyon dolar'dan fazla bir bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

    KONUŞMAK İSTEMİYOR
    23 Karşılaşmada 15 golü olan Preciado'nun bu transfer hakkında konuşmak istemediği ancak ona yakın kaynakların aktardığına göre, ile anlaşılmasından ötürü oyuncunun oldukça mutlu olduğu ifade edildi.

    'TÜRKİYE'YE GİDER MİYİM, TANRI BİLİR'
    Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili bir şey bilmediğini söyleyen Preciado, "Başkanla görüşeceğiz. Türkiye'ye gider miyim, Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım" dedi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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