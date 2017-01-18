Fener tur için sahada
Kupada G.Birliği’ne konuk olacak sarı-lacivertliler, galip gelmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. maçında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Heyecan fırtınası Türkiye'nin yeni kanalı A2'den yayınlanacak. Sarı-lacivertli takım, sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in forma giyemeyeceği maçı kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grubun diğer karşılaşmasında saat 12.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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