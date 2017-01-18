 Fener tur için sahada – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Fener tur için sahada

    Fener tur için sahada

    Kupada G.Birliği’ne konuk olacak sarı-lacivertliler, galip gelmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

    , C Grubu 5. maçında bugün 'ne konuk olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Heyecan fırtınası Türkiye'nin yeni kanalı A2'den yayınlanacak. Sarı-lacivertli takım, sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in forma giyemeyeceği maçı kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grubun diğer karşılaşmasında saat 12.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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