 F.Bahçe Sosa ile anlaştı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe Sosa ile anlaştı

    F.Bahçe Sosa ile anlaştı

    Yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, dün Milano’da Arjantinli oyuncu ile masaya oturdu. Sosa, yarım sezon için önerilen 2.5 milyon euro'yu kabul etti. ise para koparmak için türlü oyunlar oynuyor.

    'de operasyonunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün İtalya'ya giden yöneticiler Ali Yıldırım ile Önder Fırat, Milan'ın yıldızı ile dün biraraya geldi. Yıldırım ve Fırat, kiralamayı düşündükleri Arjantinli orta saha oyuncusuna yarım sezon için 2.5 milyon euro'luk teklif sundu. Bu inanılmaz rakama anında 'evet' diyen Sosa, "Benden yana sorun yok. Kulübümle görüşün" dedi.

    Sosa'yı ikna eden sarı-lacivertli idareciler, daha sonra yönetimi ile temas kurdu. 31 yaşındaki yıldızı, ligde 6 maçta sadece 309 dakika oynatan Milan, Fenerbahçe'den para koparmak için "Tok satıcı" rolüne büründü. Milan CEO'su Adriano Galliani, forma şansı bile vermedikleri oyuncunun fiyatını artırmak için "Hoca ile görüştük. Sosa kalacak" dese de F.Bahçe'nin işi bitirmesi bekleniyor.

    HAREKAT BÜYÜYOR
    F.Bahçe'nin İtalya çıkarmasına dün iki isim daha katıldı. Yönetici Ozan Balaban ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya da Milano'ya gitti.

    Emre BOL
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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