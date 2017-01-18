F.Bahçe Sosa ile anlaştı
Yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, dün Milano’da Arjantinli oyuncu ile masaya oturdu. Sosa, yarım sezon için önerilen 2.5 milyon euro'yu kabul etti. Milan ise para koparmak için türlü oyunlar oynuyor.
Fenerbahçe'de Jose Sosa operasyonunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün İtalya'ya giden yöneticiler Ali Yıldırım ile Önder Fırat, Milan'ın yıldızı ile dün biraraya geldi. Yıldırım ve Fırat, kiralamayı düşündükleri Arjantinli orta saha oyuncusuna yarım sezon için 2.5 milyon euro'luk teklif sundu. Bu inanılmaz rakama anında 'evet' diyen Sosa, "Benden yana sorun yok. Kulübümle görüşün" dedi.
Sosa'yı ikna eden sarı-lacivertli idareciler, daha sonra Milan yönetimi ile temas kurdu. 31 yaşındaki yıldızı, ligde 6 maçta sadece 309 dakika oynatan Milan, Fenerbahçe'den para koparmak için "Tok satıcı" rolüne büründü. Milan CEO'su Adriano Galliani, forma şansı bile vermedikleri oyuncunun fiyatını artırmak için "Hoca ile görüştük. Sosa kalacak" dese de F.Bahçe'nin işi bitirmesi bekleniyor.
HAREKAT BÜYÜYOR
F.Bahçe'nin İtalya çıkarmasına dün iki isim daha katıldı. Yönetici Ozan Balaban ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya da Milano'ya gitti.
Emre BOL
Sosa'yı ikna eden sarı-lacivertli idareciler, daha sonra Milan yönetimi ile temas kurdu. 31 yaşındaki yıldızı, ligde 6 maçta sadece 309 dakika oynatan Milan, Fenerbahçe'den para koparmak için "Tok satıcı" rolüne büründü. Milan CEO'su Adriano Galliani, forma şansı bile vermedikleri oyuncunun fiyatını artırmak için "Hoca ile görüştük. Sosa kalacak" dese de F.Bahçe'nin işi bitirmesi bekleniyor.
HAREKAT BÜYÜYOR
F.Bahçe'nin İtalya çıkarmasına dün iki isim daha katıldı. Yönetici Ozan Balaban ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya da Milano'ya gitti.
Emre BOL
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
F.Bahçe Sosa ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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