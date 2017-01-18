Ekpe Udoh Euroleague'e damga vurdu

Ekpe Udoh, oyların %62.5'ini alarak "Euroleague'in En İyi Pivotu" seçildi. İkinci sıra ise %12.5 oy ile CSKA Moskova oyuncusu Kyle Hines'ın oldu.



Yıldız oyuncu aynı zamanda genel menajerlerin verdiği oyların %25'ini alarak "En İyi Savunmacı" seçildi. Ekpe'yi Baskonia'dan Adam Hanga %18.75, CSKA Moskova'dan Kyle Hines ise %12.5 ile izledi.



Udoh, "Euroleague'in En Sert Oyuncusu" alanında da oyların %12.5'ini aldı ve ikinci sırayı Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston ile paylaştı. Bu alanda liderlik ise %37.5 ile CSKA Moskova sporcusu Kyle Hines'ın oldu.



Ekpe, Euroleague MVP'si adayları arasında da %6.25 oranla ilk dörtte yer aldı. Bu alanda liderlik ise %62.5 ile CSKA Moskova'dan Milos Teodosic'in oldu.



Ekpe Udoh'un yanı sıra Bogdan Bogdanovic de oylama sonuçlarında dikkat çekici bir dereceye imza attı. Bogdanovic, "Euroleague'in En İyi Şutörü" oylamasında %12.5 ile ikinci sırayı Maccabi'den Goudelock ile paylaştı. Bu alanda liderlik, %32.25 ile Real Madrid oyuncusu Jaycee Carroll'un oldu.