Bu kez de Sparta Prag
Adı birçok kulüple anılan ancak ciddi bir teklif gelmeyen Emenike için bir iddia da Çek basınından geldi. Sparta Prag’ın Nijeryalı oyuncuyu kiralamak istediği yazıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike hakkında flaş bir iddia geldi. Çek basını, en son Rus kulüplerinin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Nijeryalı forvet oyuncusu için devreye Sparta Prag'ın girdiğini yazdı.
Fotbal. cz'nin haberine göre Emenike'nin İngiliz ve Rus ekipleriyle anlaşamaması Sparta'nın iştahını kabarttı. Çek temsilcisi, Emenike için 5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Haberde; Emenike'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sparta'nın, bu rakamla Fenerbahçe tarafının tatmin olmasını umduğu, çünkü rakamı daha fazla yükseltecek bütçelerinin olmadığı vurgulandı.
Fotbal. cz'nin haberine göre Emenike'nin İngiliz ve Rus ekipleriyle anlaşamaması Sparta'nın iştahını kabarttı. Çek temsilcisi, Emenike için 5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Haberde; Emenike'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sparta'nın, bu rakamla Fenerbahçe tarafının tatmin olmasını umduğu, çünkü rakamı daha fazla yükseltecek bütçelerinin olmadığı vurgulandı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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