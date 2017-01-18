 Bu kez de Sparta Prag – Fotomaç – 18 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bu kez de

    Bu kez de Sparta Prag

    Adı birçok kulüple anılan ancak ciddi bir teklif gelmeyen Emenike için bir iddia da Çek basınından geldi. ’ın Nijeryalı oyuncuyu kiralamak istediği yazıldı.

    'de teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike hakkında flaş bir iddia geldi. Çek basını, en son Rus kulüplerinin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Nijeryalı forvet oyuncusu için devreye Sparta Prag'ın girdiğini yazdı.

    Fotbal. cz'nin haberine göre Emenike'nin İngiliz ve Rus ekipleriyle anlaşamaması Sparta'nın iştahını kabarttı. Çek temsilcisi, Emenike için 5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Haberde; Emenike'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sparta'nın, bu rakamla Fenerbahçe tarafının tatmin olmasını umduğu, çünkü rakamı daha fazla yükseltecek bütçelerinin olmadığı vurgulandı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu kez de Sparta Prag haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.