Bayanlar BLMA önünde
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında bugün deplasmanda Fransa ekibi BLMA ile karşılaşacak. A Grubu'nda ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerin 7 galibiyet, 1 yenilgisi var. Fransa'nın Lattes kentindeki maç saat 22.00'de.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Bayanlar BLMA önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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