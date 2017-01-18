 Bayanlar BLMA önünde – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bayanlar BLMA önünde

    Bayanlar BLMA önünde
    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında bugün deplasmanda Fransa ekibi BLMA ile karşılaşacak. A Grubu'nda ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerin 7 galibiyet, 1 yenilgisi var. Fransa'nın Lattes kentindeki maç saat 22.00'de.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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