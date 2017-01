Ay-Yıldıza kara sevdalı

F.Bahçe'de son dönemdeki formuyla eski parlak günlerinden örnekler sunanay-yıldız hasretiyle yanıp tutuşuyor...'da oynamayı çok istediğini belirtirken, "Türkiye için oynamak planlarım arasında yer alan bir durum., bunu çok isterim. Türkiye'de neler yaptığımı gördüklerini sanıyorum. Eğer, oynayabilmek için iş bana kalsaydı, iki kere düşünmez ve hemen kabul ederdim. Ama şu an için yapabileceğim tek şey beklemek" sözlerini kullandı.Türk Milli Takımı'nda oynayabilmek için Fenerbahçe 'ye de baskı yaptığını aktaran sambacı, "Yöneticilerden bana bu konuda yardım etmelerini istedim. Milli Takım'ın hocası, bana yardım edeceğini ancak bunun takım isteği doğrultusunda olabileceğini söyledi. Onlarla yine konuşacağım, Türkiye formasını giymeyi gerçekten çok istiyorum" ifadesini kullandı.Fernandao, kendi ülkesi yerine Türkiye'yi seçeceğini de ifade ederken, "Brezilya forması giymek istemiyorum. Benim tek isteğim, Türkiye Milli Takım adına oynayabilmek. BBursaspor'da oynadığım dönemden beri bunu istiyorum aslında" şeklinde konuştuRöportajında Fenerbahçe'deki durumuna da değinen Fernandao, "Tanrı'ya şükürler olsun ki burada çok mutluyum ve her şey yolunda gidiyor. Sezon başından beri sakattım, geri dönmek zor oldu. Sezonun ikinci yarısında her şeyimi takım için vereceğim.ve devamı da gelecek. 7 maçta 11 gol attım. Bunun için çok çalıştım ve çok mutluyum" açıklamasını yaptı.