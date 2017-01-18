 Ay-Yıldıza kara sevdalı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ay-Yıldıza kara sevdalı

    Ay-Yıldıza kara sevdalı

    F.Bahçe’nin golcüsü, “Bu güzel ülke için oynamak benim için büyük onur olur. Brezilya Milli Takımı forması giymek istemiyorum. Başka bir ülke değil, sadece Türkiye” dedi...

    F.Bahçe'de son dönemdeki formuyla eski parlak günlerinden örnekler sunan Jose Fernandao, ay-yıldız hasretiyle yanıp tutuşuyor... Brezilya basınına konuşan Fernandao, Türk Milli Takım'da oynamayı çok istediğini belirtirken, "Türkiye için oynamak planlarım arasında yer alan bir durum. Bu güzel ülke için oynamak benim için büyük bir mutluluk ve onur olur, bunu çok isterim. Türkiye'de neler yaptığımı gördüklerini sanıyorum. Eğer, oynayabilmek için iş bana kalsaydı, iki kere düşünmez ve hemen kabul ederdim. Ama şu an için yapabileceğim tek şey beklemek" sözlerini kullandı.

    F.BAHÇE'YE BASKI YAPIYORUM
    Türk Milli Takımı'nda oynayabilmek için 'ye de baskı yaptığını aktaran sambacı, "Yöneticilerden bana bu konuda yardım etmelerini istedim. Milli Takım'ın hocası Fatih Terim, bana yardım edeceğini ancak bunun takım isteği doğrultusunda olabileceğini söyledi. Onlarla yine konuşacağım, Türkiye formasını giymeyi gerçekten çok istiyorum" ifadesini kullandı.

    Fernandao, kendi ülkesi yerine Türkiye'yi seçeceğini de ifade ederken, "Brezilya forması giymek istemiyorum. Benim tek isteğim, Türkiye Milli Takım adına oynayabilmek. Başka bir ülke değil, sadece Türkiye. Bursaspor'da oynadığım dönemden beri bunu istiyorum aslında" şeklinde konuştu

    ÇOK ÇALIŞIP GOLLERİ SIRALADIM
    Röportajında Fenerbahçe'deki durumuna da değinen Fernandao, "Tanrı'ya şükürler olsun ki burada çok mutluyum ve her şey yolunda gidiyor. Sezon başından beri sakattım, geri dönmek zor oldu. Sezonun ikinci yarısında her şeyimi takım için vereceğim. Goller atmaya başladım ve devamı da gelecek. 7 maçta 11 gol attım. Bunun için çok çalıştım ve çok mutluyum" açıklamasını yaptı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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