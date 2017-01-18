 Aatıf’a kanca – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Aatıf’a kanca

    Aatıf’a kanca
    Takımda istenmeyen adam durumuna gelen Aatıf için 'dan açıklama geldi. Yeşilbeyazlı kulübün 2. başkanı , "Aatıf gündemimizde. Onunla ilgili girişimlerimiz hep var. Ama elbette kiralık olarak. Sezon başında menajerliğini yapan kardeşi ile görüştük. 'Daha az paraya Bursaspor'a gelirim' demişti; olmadı. Şu an yine temasımız var. Biz onu Bursaspor'da görmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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