 Topal 4 maçta yok – Fotomaç – 17 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Topal 4 maçta yok

    Topal 4 maçta yok

    Arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Kritik maçlarda forma giyemeyecek

    F.Bahçe'de Adana maçında ilk beraberlik golünü attıktan 2 dakika sonra sakatlanan 'ın 2 hafta kadar takımdan uzak kalacağı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu dönemde 4 maçta forma giyemeyecek.

    Topal yarın Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hafta sonu Başakşehir'e karşı da yok. 25 Ocak'taki Amed Sportif mücadelesinde de oynamayacak. Topal'ın 29 Ocak'ta Kayseri'ye karşı bir ihtimal oynama şansı bulunuyor. Ancak zorlarsa sakatlığı nüksetme riskine karşılık bu maçta da oynaması beklenmiyor.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Topal 4 maçta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.