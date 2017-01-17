Topal 4 maçta yok
Arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Kritik maçlarda forma giyemeyecek
Topal yarın Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hafta sonu Başakşehir'e karşı da yok. 25 Ocak'taki Amed Sportif mücadelesinde de oynamayacak. Topal'ın 29 Ocak'ta Kayseri'ye karşı bir ihtimal oynama şansı bulunuyor. Ancak zorlarsa sakatlığı nüksetme riskine karşılık bu maçta da oynaması beklenmiyor.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
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