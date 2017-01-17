Sosa için Milano çıkarması

Mehmet Ekici transferinde sonuca ulaşamayan F.Bahçe yönetimi rotayı eski Beşiktaşlı Jose Sosa’ya çevirdi. Beyaz TV’de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Arjantinli yıldız için İtalya’ya gitti.

Kadrosunu '10 numara' bir isimle güçlendirmek için uzun süredir uğraş veren Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa için harekete geçtiği iddia edildi. Sezon başında gittiği Milan'da fazla forma şansı bulamayan Arjantinli yıldız için, sarı-lacivertli yönetimden iki isim İtalya'ya çıkarma yaptı. Trabzonsporlu Mehmet Ekici transferinde sonuca ulaşamayan Fenerbahçe'nin, Sosa ile Milano kentinde pazarlık masasına oturduğu dile getirildi. Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında yer alan iddiaya göre yöneticilerin bu hafta içinde Sosa ile birlikte Türkiye'ye geleceği dile getirildi.



ALMANYA'DAN DA İKİ TALİP

Öte yandan Sosa'ya Almanya'dan da iki kulübün talip olduğu dile getirildi. Mainz ve Werder Bremen'in 31 yaşındaki Arjantinli için kesenin ağzını açtığı ifade edildi. Kariyerinde daha önce Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv, Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan Sosa, Beşiktaş'ta çıktığı 78 maçta 14 gol attı.