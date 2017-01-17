 ‘Siz bu formayı ne sanıyorsunuz!’ – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    ‘Siz bu formayı ne sanıyorsunuz!’

    ‘Siz bu formayı ne sanıyorsunuz!’
    Devre arasında hakemlere veryansın eden Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe soyunma odasının önüne kadar gelerek sarı-lacivertli futbolcuları da haşladığı belirlendi. Başkanın kapıdan futbolcuların yüzüne sert sert bakarak, "Siz kolay sanıyorsunuz değil mi Fenerbahçe forması giymeyi" dediği ifade edildi. Yıldırım maç sonrası açıklamasında, 2-3 futbolcu dışında sahada mücadele edenin olmadığını vurgulamıştı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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