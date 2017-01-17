‘Siz bu formayı ne sanıyorsunuz!’

Devre arasında hakemlere veryansın eden Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe soyunma odasının önüne kadar gelerek sarı-lacivertli futbolcuları da haşladığı belirlendi. Başkanın kapıdan futbolcuların yüzüne sert sert bakarak, "Siz kolay sanıyorsunuz değil mi Fenerbahçe forması giymeyi" dediği ifade edildi. Yıldırım maç sonrası açıklamasında, 2-3 futbolcu dışında sahada mücadele edenin olmadığını vurgulamıştı.