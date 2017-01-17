 Simon Kjaer seferberliği – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Simon seferberliği

    Simon Kjaer seferberliği
    F.BAHÇE, Simon 'in oynamadığı 3 lig maçında sadece 1 puan alabildi. Son olarak Adana ile berabere kalan Kanarya'da Danimarkalı stoperin yokluğu hissedildi. Yırtık adalesinde olmadığı için iyileşme sürecini hızlı geçiren Kjaer'in Medipol Başakşehir'e karşı oynama şansı bulunuyor.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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