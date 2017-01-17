Rekora yazık oldu

Sarı-lacivertliler'in Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Adanaspor maçında bu sezonun en çok orta yapan ismi oldu. Lens, karşılaşmada 20 kez orta yaparken, Süper Lig'de bir maçta en fazla orta yapan oyuncu olarak adını yazdırdı. Tecrübeli orta sahanın yaptığı 20 ortadan 7'si hedefini buldu.