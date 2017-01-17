 Rekora yazık oldu – Fotomaç – 17 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rekora yazık oldu

    Rekora yazık oldu
    Sarı-lacivertliler'in Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Adanaspor maçında bu sezonun en çok orta yapan ismi oldu. Lens, karşılaşmada 20 kez orta yaparken, Süper Lig'de bir maçta en fazla orta yapan oyuncu olarak adını yazdırdı. Tecrübeli orta sahanın yaptığı 20 ortadan 7'si hedefini buldu.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rekora yazık oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.