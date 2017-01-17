 Milan, Sosa'yı bırakmıyor – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Milan, Sosa'yı bırakmıyor

    Milan, Sosa'yı bırakmıyor

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın asbaşkanı , Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'nın takımda kalacağını açıkladı.

    Asbaşkan Galliani, yönetim binası çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosa'yı vermiyoruz. Teknik direktör Montella da öyle karar verdi. Sosa, Milan'da kalacak." dedi.

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Sosa ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülmüştü.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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