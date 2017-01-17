Milan, Sosa'yı bırakmıyor
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın asbaşkanı Adriano Galliani, Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'nın takımda kalacağını açıkladı.
Asbaşkan Galliani, yönetim binası çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosa'yı vermiyoruz. Teknik direktör Montella da öyle karar verdi. Sosa, Milan'da kalacak." dedi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Sosa ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülmüştü.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:57
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Toplam 85
Yorum
beşiktaşlı Dün osmanlı beşiktaş maçında tolgayın penaltısı verilmedi. Bizi kimsenin kayırdığı yok yani. yaygara yapmayın yeter artık.
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Yorum
xx gs ancak cavandayı alır hahahah
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Toplam 15
Yorum
koyulacivert Lütfen bu sene bırak, Yaşın geldı,çabuk değilsin.1 kurtarıyorsan 3 hata yapıyorsun.
Milan, Sosa'yı bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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