 Kupada hazırlıklar başladı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Kupada hazırlıklar başladı

    Kupada hazırlıklar başladı
    'nda C Grubu'nda 5. hafta karşılaşmasında yarın Başkent'te G.Birliği'yle kritik bir maça çıkacak olan , ara vermeden hazırlıklara başladı. Advocaat yönetimindeki idmanda Adana maçında 11'de oynayanlar rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular normal program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertliler bugün yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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