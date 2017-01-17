 İşte Yıldırım dilekçeler – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    İşte Yıldırım dilekçeler

    İşte Yıldırım dilekçeler

    Başkan , Adanaspor maçı sonrası “Bunu devletin en üst kademelerine kadar taşıyacağım” demişti. PFDK için hazırlanan dilekçelerden bir örnek de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’ne gitti.

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçı sonrası sert açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım başta MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu hedefine alarak Futbol Federasyonu'na da yüklenmişti. Yıldırım "Türkiye'de hakem terörü var. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sesleniyorum. Bunların temizlenmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım, geçtiğimiz hafta kulübün resmi internet sitesinden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Fenerbahçe'nin başkanı yaptığı savunmayı hem PFDK'ya hem de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'ne gönderdi.

    'CEZAYA YER YOK'
    'ın vekili avukat Abdurrahim Erol imzasıyla gönderilen savunma dilekçesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski başkan ve yöneticilerinin Futbol Federasyonu aleyhindeki açıklamaları nedeniyle ceza almadıkları vurgulandı. Bu emsal kararlar nedeniyle cezaya yer olmadığı belirtilirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'ifade özgürlüğü' görüşleri hatırlatıldı.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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