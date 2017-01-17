İşte Yıldırım dilekçeler
Başkan Aziz Yıldırım, Adanaspor maçı sonrası “Bunu devletin en üst kademelerine kadar taşıyacağım” demişti. PFDK için hazırlanan dilekçelerden bir örnek de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’ne gitti.
'CEZAYA YER YOK'
Aziz Yıldırım'ın vekili avukat Abdurrahim Erol imzasıyla gönderilen savunma dilekçesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski başkan ve yöneticilerinin Futbol Federasyonu aleyhindeki açıklamaları nedeniyle ceza almadıkları vurgulandı. Bu emsal kararlar nedeniyle cezaya yer olmadığı belirtilirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'ifade özgürlüğü' görüşleri hatırlatıldı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
İşte Yıldırım dilekçeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.