 İbra, Persie’yi yakaladı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    İbra, Persie’yi yakaladı

    İbra, Persie’yi yakaladı
    'da , Liverpool'a attığı golle 'Premier Lig'de ilk 20 maçında en fazla gol atanlar' listesinde F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı 'yi yakaladı. İsveçli yıldız golcü, 20. maçında 14. golünü atarken, ManU tarihinde en çok gol atan futbolcular ise 15'er golle Dwight Yorke ve Ruud van Nistelrooy oldu. Premier Lig'de rekorun sahibi 1999- 2000'de Sunderland'le 19 gol atan Phillips'de.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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