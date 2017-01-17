 Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı

    Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı

    Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Gruptaki ilk mücadelede sahasında rakibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçta 7 puan toplayıp, 2. sırada kendisine yer buldu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı, pas çalışmasıyla devam edip, çift kale maçla da sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanla, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın Ankara'ya gidecek ve karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

    Volkan, Mehmet Topal ve Kjaer yok
    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Advocaat da bu mücadelede ilk 11'de fazla şans bulamayan isimleri sahaya sürecek.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:12
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