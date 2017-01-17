Fenerbahçe'de 3 isim kadroya alınmadı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Volkan, Mehmet Topal ve Kjaer yok
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Advocaat da bu mücadelede ilk 11'de fazla şans bulamayan isimleri sahaya sürecek.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:12
- Martinez sürprizi
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK MALİYETİ UYGUN OLMAK ÜZERE; 1.NCİ TERCİH / ANDREAS CORNELİUS 2.NCİ TERCİH / EDER OLMALIDIR. GUİDETTİ VE A.RAMOS OLURSA HER YÖN TAMAMDIR..!
- Şenol Güneş'ten Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 50
Yorum
Zeki bence Senol Günes kendisini degistirmesi gerek, kendisi haksizliga ugradimi günlerdir agliyor, baski haksizliga ugradimi laf yarisina giriyo
- Martinez sürprizi
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK BU ADAMIN NERESİ PİVOT SANTROFOR. KENDİ BECERİSİ İLE ATTIĞI BİR GOL YOK. ÇİN'DE BİLE 4 GOL ATMIŞ SA...!!!?
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