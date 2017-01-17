Fenerbahçe, geçen yılın uzağında kaldı

Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak liderin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun oldukça uzağında kaldı.

Adanaspor ile berabere kalarak lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, geçen sezonu mumla arıyor. Geçtiğimiz yıl, Vitor Pereira yönetiminde ilk 17 haftada 40 puan toplamayı başaran sarı-lacivertli takım, bu sezonun ilk yarısında yalnızca Beşiktaş deplasmanında 3-2 kaybetmişti. İlk 17 haftada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, bu maçların tamamında rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Pereira yönetiminde ilk 17 haftada 27 kez rakip fileleri sarsan sarı-lacivertliler, Advocaat önderliğinde ise gol yollarında daha etkili bir görüntü çizdi.



Advocaat'ın Fenerbahçe'si şu ana kadar 36 gol attı. Geçtiğimiz yıl bu periyotta kalesinde 13 gol gören Kanarya, bu sezon ise 14 gol yedi.



Pereira yönetiminde 40 puan toplayan Fenerbahçe, ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde tamamlamıştı. Advocaat, lider Başakşehir'in 7 puan gerisinde kalırken, sarı-lacivertliler bu sezon 17 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alıp, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.