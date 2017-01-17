Fenerbahçe, geçen yılın uzağında kaldı
Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak liderin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun oldukça uzağında kaldı.
Advocaat'ın Fenerbahçe'si şu ana kadar 36 gol attı. Geçtiğimiz yıl bu periyotta kalesinde 13 gol gören Kanarya, bu sezon ise 14 gol yedi.
Pereira yönetiminde 40 puan toplayan Fenerbahçe, ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde tamamlamıştı. Advocaat, lider Başakşehir'in 7 puan gerisinde kalırken, sarı-lacivertliler bu sezon 17 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alıp, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:34
- ‘Siz bu formayı ne sanıyorsunuz!’
Toplam 4
Yorum
Slavia10 fenerbahce1 Bu kadro zaten hakemler sayesinde 4. Sirada o azizin sucladigi hakemler olmasa fenerbahce suanda adana gaziantepin rakibiydi
- Sosa için Milano çıkarması
Toplam 16
Yorum
www hazir oralara gitmisken sosayi falan birakin iyi1 kaleci alin gelin..bacaklarinin arasini,koltuk altini kapatan 1 kaleci olsun!.
- Tolga rötar yaptı
Toplam 5
Yorum
cacapa de jonk ve tolgayı liberoda görmek istiyoruz artık selçuk gereksizini sürekli ıslıklayın ben böyle beleşçi adam daha görmedim gs da
Fenerbahçe, geçen yılın uzağında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.