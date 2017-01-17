 Eczacı’yı deviren Kanarya finalde – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Eczacı’yı deviren Kanarya finalde

    Eczacı’yı deviren Kanarya finalde
    TVF Kadınlar Kupa Voley final etabının yarı final maçında, 'yı 3-1 yenen , finale yükseldi. VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki final karşılaşması, bu akşam saat 19.00'da TVF Başkent Salonu'nda yapılacak.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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