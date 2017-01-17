Dipten çıkamadı
F.Bahçe kağıt üzerinde 3 puan yazdığı maçlarda şaşırttı. Alanya, Adana ve Kayseri’yi yenemedi
AKDENİZ'DE BATTI
Fenerbahçe, 14. basamaktaki Alanya, 16. sırada bulunan Kayseri ve 17. Adanaspor'u kendi evinde yenmeyi başaramadı. Sarı- lacivertliler, Alanya ile 1-1, Kayseri ile 3-3, Adanaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı. Sarı- lacivertliler Akdeniz ekiplerini de yenemedi. Adana ve Alanya ile sahasında berabere kalan Fenerahçe, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0'lık skorla boyun eğmişti.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
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