Daha az idmanla 11’e

F.Bahçe'nin Sow ve Volkan Şen'in yokluğunda Adana karşısında Lens-Karavayev-Fernandao üçlüsüyle başlayacağı düşünülüyordu.

Ancak Advocaat büyük bir sürprize imza attı; Karavayev'i yedeğe alıp, Mehmet Ekici ile takası kabul etmeyen ve Antalya kampına 4 gün gecikmeyle katılan Aatıf'la başladı. İstanbul'da sadece düz koşuyla yetinen, kar nedeniyle bunu bile aksatan Faslı forvet, Adana maçında döküldü ve tribünlerin de tepkisini çekip yuhalanıp, ıslıklandı. Dick Advocaat ise, "Son iki idmanda çok iyiydi, o yüzden oynattım" diyerek maçtan sonra kendini savundu.